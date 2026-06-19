https://news.day.az/society/1842720.html В Азербайджане предложили снизить пенсионный возраст для этих лиц В Азербайджане предложено снизить пенсионный возраст для хореографов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, с такой инициативой выступил депутат Хикмет Бабаоглу на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса. "В настоящее время пенсионный возраст для наших хореографов составляет 65 лет.
В Азербайджане предложили снизить пенсионный возраст для этих лиц
В Азербайджане предложено снизить пенсионный возраст для хореографов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, с такой инициативой выступил депутат Хикмет Бабаоглу на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
"В настоящее время пенсионный возраст для наших хореографов составляет 65 лет. Мы знаем, насколько сложен танец и какой высокой физической активности и подвижности он требует.
После 40 лет многие утрачивают эти качества и вынуждены осваивать новую профессию. Поэтому было бы целесообразно снизить возраст выхода на трудовую пенсию для этой категории граждан", - подчеркнул депутат.
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