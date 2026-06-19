В Азербайджане предложили снизить пенсионный возраст для этих лиц

В Азербайджане предложено снизить пенсионный возраст для хореографов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, с такой инициативой выступил депутат Хикмет Бабаоглу на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

"В настоящее время пенсионный возраст для наших хореографов составляет 65 лет. Мы знаем, насколько сложен танец и какой высокой физической активности и подвижности он требует.

После 40 лет многие утрачивают эти качества и вынуждены осваивать новую профессию. Поэтому было бы целесообразно снизить возраст выхода на трудовую пенсию для этой категории граждан", - подчеркнул депутат.