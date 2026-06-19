Азербайджанский "Танк" выступит на турнире UFC в Баку

Азербайджанский спортсмен по прозвищу "танк" Таир Абдуллаев (21-3) подписал контракт с UFC и станет частью турнира "UFC Fight Night: Физиев против Торреса" в Баку.

Как сообщили Day.Az в Операционной компании "Бакинское городское кольцо", его соперником в полусреднем дивизионе станет боец из Бразилии Джеффесон Насименто.

Таир Абдуллаев стал пятым бойцом из Азербайджана, который подписал контракт с UFC.

Турнир "UFC Fight Night: Физиев против Торреса" состоится 27 июня в Национальной гимнастической арене. В главном событии вечера представитель Азербайджана Рафаэль Физиев встретится с мексиканцем Мануэлем Торресом в лёгком весе.

В соглавном событии турнира в среднем весе Шарабутдин "Shara Bullet" Магомедов сразится с Мишелем Перейрой. В рамках турнира в октагон также выйдут ещё два азербайджанских бойца - Назим Садыхов и Фарман Гасанов. Их соперниками станут соответственно бразилец Матеус Камило и представитель США Эрик Нолан.

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