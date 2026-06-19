В Турции начался лесной пожар

В одном из районов турецкой провинции Чанаккале на северо-западе страны начался пожар.

Как передает Day.Az, по информации местных СМИ, в результате ветра огонь уже перекинулся на лесной массив.

В настоящее время продолжаются работы по тушению, к которым привлечены вертолеты. 