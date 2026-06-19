https://news.day.az/world/1842663.html

В Турции начался лесной пожар - ВИДЕО

В одном из районов турецкой провинции Чанаккале на северо-западе страны начался пожар. Как передает Day.Az, по информации местных СМИ, в результате ветра, огонь уже перекинулся на лесной массив. В настоящее время продолжаются работы по тушению, к которым привлечены вертолеты.