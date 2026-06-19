Азербайджанец одержал громкую победу над Магнусом Карлсеном

Азербайджанский гроссмейстер Айдын Сулейманлы одержал громкую победу над 16-м чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, партия состоялась в рамках командного чемпионата мира по рапиду и блицу, который проходит в Гонконге.

Сулейманлы сумел взять верх над лидером мирового рейтинга, а его успех стал одним из ключевых факторов победы азербайджанской команды "Одлар Юрду" над одним из главных фаворитов турнира - WR Chess. Матч завершился со счетом 3,5:2,5 в пользу азербайджанского коллектива. Заметим, что для Карлсена это поражение стало четвертым подряд на текущем турнире.

За WR Chess, помимо Магнуса Карлсена, выступают такие звезды мировых шахмат, как Фабиано Каруана, Уэсли Со, Максим Вашье-Лаграв и ряд других известных гроссмейстеров.

"Одлар Юрду" продолжает борьбу на турнире и после очередных туров имеет в активе 13 матчевых очков. В составе команды выступают Айдын Сулейманлы, Рауф Мамедов, Ахмед Ахмедзада, Хазар Бабазаде, Гюнай Мамедзаде, Вугар Манафов, Наталия Букса и Мурад Гашимов.

Командный чемпионат мира по рапиду и блицу проходит в Гонконге с 16 по 22 июня. В соревновании принимают участие более 40 команд, в составах которых выступают сильнейшие шахматисты мира.

Победа Сулейманлы над Карлсеном стала одной из главных сенсаций игрового дня и важным достижением для азербайджанской команды на мировом первенстве.