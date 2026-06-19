В АБИИ назвали ключевое условие развития Среднего коридора

Для повышения привлекательности Среднего коридора для инвесторов и перевозчиков необходимо обеспечить надежность, предсказуемость и операционную эффективность маршрута.

Об этом заявила генеральный директор Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) Сяохун Ян в рамках 14-ого форума частного сектора Группы Исламского банка развития, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.

"В странах региона уже предпринимаются шаги по повышению эффективности транспортной системы. Они уже начали ориентироваться на операционную эффективность, надежность и предсказуемость. Ключевыми вызовами остаются инфраструктура и операционная эффективность. Главное для нас - это надежность и предсказуемость маршрута", - заявила она, добавив, что именно эти факторы определяют интерес со стороны инвесторов и грузоотправителей.

Она подчеркнула, что сроки доставки грузов по Среднему коридору уже существенно сократились - примерно с одного месяца до 18 дней. Однако, по ее мнению, этот показатель все еще нуждается в дальнейшем улучшении.

Сяохун Ян также отметила усилия Азербайджана по модернизации транспортной инфраструктуры, в том числе деятельность Азербайджанского Каспийского морского пароходства (ASCO) и других государственных структур.

"Во время визита в ASCO меня впечатлили планы по обновлению флота, развитию цифровых платформ и расширению портовых мощностей, а также уровень координации с Казахстаном в целях совершенствования цепочек поставок", - подчеркнула она.

По словам главы АБИИ, реализация проектов в рамках Среднего коридора требует комплексного подхода к финансированию, включающего государственные инвестиции, участие государственных компаний и различные механизмы смешанного финансирования.

"На этапе подготовки проектов важную роль могут играть инструменты поддержки, включая гранты и механизмы смешанного финансирования. Для успешной реализации инициатив необходимо сочетание суверенного финансирования, гарантийных инструментов, кредитной поддержки и других финансовых механизмов", - отметила Сяохун Ян.

Она добавила, что успешное развитие проектов возможно только при наличии необходимых институциональных условий и современной инфраструктурной базы.