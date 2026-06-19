Вынесен приговор задержанным в Баку гражданам России

Состоялось последнее судебное заседание по делу группы граждан России, задержанных в Баку, - Сергея Софронова, Антона Драчева, Дмитрия Безуглого, Дмитрия Федорова, Бориса Тимошова, Валерия Дулова, Алексея Васильченко и Ильи Безуглого.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям был оглашен приговор.

Согласно приговору, Сергей Софронов, Антон Драчев, Дмитрий Безуглый и Валерий Дулов приговорены к 4 годам лишения свободы. Дмитрий Федоров, Борис Тимошов, Алексей Васильченко и Илья Безуглый получили по 3 года лишения свободы.

Согласно обвинению, гражданин России Сергей Софронов из корыстных побуждений вступил в сговор с гражданами России Дмитрием Безуглым, Алексеем Васильченко, Валерием Дуловым, Антоном Драчевым, Дмитрием Федоровым, Борисом Тимошовым, Ильей Безуглым, а также другими лицами, личности которых устанавливались следствием, с целью незаконного приобретения, хранения, перевозки и последующей реализации на территории Баку крупных партий наркотических средств и психотропных веществ.

Подсудимым было предъявлено окончательное обвинение по статьям 234.4.1 и 234.4.3 Уголовного кодекса Азербайджана, предусматривающим ответственность за незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также в крупном размере.