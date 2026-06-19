Израиль и Хезболла согласовали прекращение огня

Израиль и Хезболла договорились о прекращении огня, которое вступит в силу в пятницу в 16:00 по местному времени.

Как передает Day.Az, об этом агентству Reuters сообщил высокопоставленный представитель США на условиях анонимности.

"Хезболла и Израиль договорились о прекращении огня", - заявил чиновник, добавив, что соглашение было выработано переговорщиками США и Катара при содействии Ирана.

"Насколько мы понимаем, после обмена ударами ранее сегодня Израиль и Хезболла сейчас находятся в режиме прекращения огня", - отметил он.