Партия Карапетяна жалуется в Конституционный суд Армении

Партия Самвела Карапетяна подала в Конституционный суд заявление о признании результатов выборов недействительными.

Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.

"Выборы сопровождались массовыми нарушениями и репрессиями со стороны властей. Суд должен денонсировать итоги голосования либо назначить второй тур", - утверждается в заявлении.