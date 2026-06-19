https://news.day.az/world/1842557.html Партия Карапетяна жалуется в Конституционный суд Армении Партия Самвела Карапетяна подала в Конституционный суд заявление о признании результатов выборов недействительными. Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ. "Выборы сопровождались массовыми нарушениями и репрессиями со стороны властей.
Партия Карапетяна жалуется в Конституционный суд Армении
Партия Самвела Карапетяна подала в Конституционный суд заявление о признании результатов выборов недействительными.
Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.
"Выборы сопровождались массовыми нарушениями и репрессиями со стороны властей. Суд должен денонсировать итоги голосования либо назначить второй тур", - утверждается в заявлении.
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