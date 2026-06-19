"Туран Товуз" предложил новый контракт Айхану Гусейнову
"Туран Товуз" начал работу по формированию состава на следующий сезон.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на idmanxeber.az, одним из приоритетов клуба является усиление линии атаки.
На фоне подготовки к трансферной кампании руководство продолжает переговоры с футболистами, чьи контракты истекают этим летом.
В частности, товузский клуб предложил новое соглашение нападающему сборной Азербайджана Айхану Гусейнову. Однако окончательного ответа от футболиста пока не получил.
Сообщается, что у форварда есть предложения и из других стран, поэтому его дальнейшее будущее в "Туран Товузе" остается под вопросом.
Неопределенной остается и ситуация вокруг Ибрахимы Ваджи. Ожидается, что сенегальский нападающий покинет команду после завершения контракта.
По этой причине "Туран Товуз" намерен усилить атакующую линию как минимум двумя новыми футболистами в летнее трансферное окно. По информации источника, оба новичка будут легионерами.
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