Две линии бакинского метро свяжет новая станция

Шестая станция, строящаяся на Фиолетовой линии Бакинского метрополитена, в будущем станет одним из важных транспортных узлов столицы.

Как сообщает Day.Az, станция также обеспечит пассажирам возможность пересадки на Зеленую линию через станцию "Низами".

Карты пассажиропотока показывают, что направления движения на участке, охватывающем территорию от станций "Ходжасан" и "Автовокзал", наглядно демонстрируют важность новой станции. Анализ потоков свидетельствует о том, что она сыграет стратегическую роль в повышении мобильности, обеспечении комфорта пассажиров и более эффективном распределении пассажиропотока по сети метро.

Отмечается, что новая станция не только усилит связь между различными линиями метро, но и будет способствовать более сбалансированному распределению транспортной нагрузки в системе общественного транспорта столицы.