В Шамкире обсуждают новую Госпрограмму в аграрной сфере

В Газах-Товузском экономическом районе проходит региональное совещание, посвященное обсуждению "Государственной программы по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы", утвержденной распоряжением Президента Азербайджана от 25 мая 2026 года.

Совещание организовано с целью обеспечения исполнения поручений, данных Президентом Ильхамом Алиевым на совещании, посвященном вопросам сельского хозяйства, состоявшемся 25 мая 2026 года, а также обеспечения скоординированного, гибкого и эффективного выполнения мероприятий, предусмотренных Государственной программой по регионам, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.

В мероприятии, проходящем в Шамкире, принимают участие руководители и уполномоченные представители соответствующих государственных структур, а также фермеры и предприниматели из Агстафинского, Гедабекского, Газахского, Шамкирского и Товузского административных районов.

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