В некоторых частях двух районов Баку не будет света

В Насиминском и Наримановском районах Баку будет временно ограничена подача электроэнергии.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе ОАО "Азеришыг".

"20 июня на подстанции №96 напряжением 35/6 кВ, расположенной в зоне обслуживания Насиминского районного управления по энергоснабжению и сбыту, будут проводиться ремонтные работы на секциях 6 кВ. В связи с этим с 00:30 до 02:30 будут введены ограничения в подаче электроэнергии по улицам Мирели Гашгая, Фейзуллы Гасымзаде, Аббасгулу ага Бакиханова, Энвера Гасымзаде, Ханифы Аляскерова, Гулу Гулиева, Аббаса Саххата, Гусейгулу Сарабского, Сулеймана Рустама, проспекту Вагифа в Насиминском районе, а также по улицам Джейхуна Гаджибейли, Гасана бека Алиева и на части проспекта Гейдара Алиева в Наримановском районе.

После завершения ремонтных работ указанные территории будут обеспечены более качественным электроснабжением", - говорится в сообщении ведомства.