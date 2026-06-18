Prezident İlham Əliyev: İqtisadi inkişafımızla bağlı hər hansı çətinliklər gözləmirik

Biz iqtisadi inkişafımızla bağlı hər hansı çətinliklər gözləmirik.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı Qrupunun 2026-cı il üzrə İllik Toplantılarının açılış mərasimində çıxışında bildirib.

Ölkəmizdə həyata keçirilən sosial proqramlara da toxunan dövlətimizin başçısı deyib: "Onlar genişmiqyaslı proqramlardır. Son bir neçə il ərzində biz bir sıra sosial dəstək paketlərini həyata keçirmişik".