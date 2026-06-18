https://news.day.az/azerinews/1842255.html Prezident İlham Əliyev: İqtisadi inkişafımızla bağlı hər hansı çətinliklər gözləmirik - VİDEO Biz iqtisadi inkişafımızla bağlı hər hansı çətinliklər gözləmirik. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı Qrupunun 2026-cı il üzrə İllik Toplantılarının açılış mərasimində çıxışında bildirib.
Prezident İlham Əliyev: İqtisadi inkişafımızla bağlı hər hansı çətinliklər gözləmirik - VİDEO
Biz iqtisadi inkişafımızla bağlı hər hansı çətinliklər gözləmirik.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı Qrupunun 2026-cı il üzrə İllik Toplantılarının açılış mərasimində çıxışında bildirib.
Ölkəmizdə həyata keçirilən sosial proqramlara da toxunan dövlətimizin başçısı deyib: "Onlar genişmiqyaslı proqramlardır. Son bir neçə il ərzində biz bir sıra sosial dəstək paketlərini həyata keçirmişik".
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