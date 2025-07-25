Таиланд ввел военное положение в восьми провинциях на границе с Камбоджей. Об этом сообщает издание The Nation, ссылаясь на Командование пограничной обороны Чантхабури и Трат, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"‎Согласно заявлению, возникла необходимость в развертывании военных сил для защиты страны от внешних угроз, поскольку Камбоджа применила силу и оружие для вторжения на территорию Таиланда вдоль границы. Эти действия необходимы для защиты суверенитета страны, территориальной целостности, а также жизни и имущества граждан Таиланда", - говорится в материале.

По данным портала The Bangkok Post, столкновения между государствами произошли как минимум в девяти районах вдоль границы. По данным Королевской Армии Таиланда (RTA), 63 тысячи человек переселили в убежища, расположенные дальше от границы в целях безопасности.

В ночь на 24 июля на границе между Таиландом и Камбоджей начались перестрелки между военнослужащими сухопутных войск на спорном участке. Власти Таиланда обвинили Камбоджу в разжигании конфликта, а позже ВВС страны нанесли удары по целям на территории соседнего государства.