Starlink Илона Маска запустил подписочный сервис с поддержкой спутниковых SMS

Starlink совместно с американским оператором T-Mobile объявили о запуске сервиса T-Satellite - новой спутниковой платформы, позволяющей отправлять текстовые сообщения в зонах, где отсутствует сотовая связь. Подписка на услугу обойдется пользователям в $10 в месяц, сообщает VC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Генеральный директор T-Mobile Майк Сиверт заявил, что целью запуска T-Satellite является полное устранение зон без покрытия мобильной сети. По его словам, сервис ориентирован на пользователей, находящихся в труднодоступных районах, где традиционная инфраструктура связи отсутствует или нестабильна.

Сервис базируется на инфраструктуре Starlink и обслуживается 657 спутниками на низкой околоземной орбите. Помимо абонентов T-Mobile, доступ к T-Satellite получат и пользователи двух других ведущих операторов США - AT&T и Verizon.

В рамках развития проекта к октябрю 2025 года T-Satellite получит поддержку популярных мессенджеров, включая X и WhatsApp, а в экстренных ситуациях доступ к сервису будет предоставляться бесплатно всем пользователям на территории США.