Азербайджан и Сомали обсудили перспективы сотрудничества в различных сферах - ФОТО
25 июля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества Федеративной Республики Сомали Абдисаламом Абди Али.
Об этом в пятницу сообщили Day.Az в Кабинете министров Азербайджана.
Было отмечено, что на встрече было уделено особое внимание развитию связей Азербайджана с африканскими государствами, в том числе с Сомали. Выражено удовлетворение взаимной поддержкой двух стран в рамках международных организаций, в частности ООН, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.
"В ходе встречи были рассмотрены возможности сотрудничества между Азербайджаном и Сомали в областях инвестиций, сельского хозяйства, предоставления государственных услуг, "зеленой" энергии, гуманитарной и других сферах", - отмечается в сообщении Кабмина.
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