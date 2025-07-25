ИИ обнаруживает скрытые землетрясения в Тихом океане

Исследователи из Вашингтонского университета в США создали инновационную технологию для обнаружения скрытых землетрясений в Тихом океане, использующую методы искусственного интеллекта, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, передает Day.Az.

Зона субдукции Каскадия, где плита Хуан-де-Фука погружается под Североамериканскую плиту, является одной из наиболее сейсмически активных областей Тихого океана. Мониторинг разломов на океанском дне представляет собой сложную задачу, и текущие методики не обеспечивают достаточного объема данных для проведения полноценного анализа ситуации.

Для решения данной проблемы исследователи протестировали метод распределенного акустического зондирования (DAS), который включает в себя измерение колебаний океанского дна с использованием волоконно-оптических кабелей. Ученые собирают информацию с этих кабелей, а искусственный интеллект регистрирует удаленные землетрясения, которые не могут быть зафиксированы традиционными методами. В случае небольших землетрясений или когда эпицентр располагается далеко от кабеля, они часто теряются на фоне океанского шума, как сообщается в журнале Seismological Research Letters.

Разработанный новый алгоритм способен улавливать сигнал и усиливать его в 2,5 раза. В процессе обучения программы исследователи использовали данные о 285 землетрясениях, зафиксированных в заливе Кука на Аляске в 2023 году. После этого они смогли проследить сигнал и установить местоположение эпицентра землетрясения. Примечательно, что данная система является портативной и требует минимальных вычислительных ресурсов.