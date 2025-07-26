Трамп оценил шансы на заключение США и ЕС сделки по торговле

Американский президент Дональд Трамп намерен 27 июля обсудить в Шотландии с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен торговое соглашение между США и ЕС, шансы на его достижение, по мнению главы вашингтонской администрации, составляют 50%, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я встречусь с [представителями] ЕС в воскресенье, мы будем работать над сделкой. Увидим, заключим ли мы сделку", - сказал президент в аэропорту после прибытия в Глазго. "Там будет и Урсула", - добавил он.

"Я думаю, с Евросоюзом у нас хорошие шансы - 50 на 50. Это много", - ответил Трамп на вопрос о том, как он оценивает вероятность достижения договоренностей с представителями ЕС. "Я не хочу говорить, в чем заключаются спорные моменты, но они касаются, возможно, 20 различных вопросов", - пояснил он. "Это будет крупнейшая сделка, если мы сумеем ее заключить", - подчеркнул Трамп, говоря о потенциальных договоренностях с представителями ЕС по торговле.

Трамп прибыл в Шотландию, чтобы встретиться с премьер-министром Соединенного Королевства Киром Стармером и представителями стран ЕС для обсуждения вопросов торговли. Американский лидер будет находиться в Шотландии с 25 по 29 июля.