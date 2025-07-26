В Эквадоре затонула лодка с туристами

Лодка с туристами затонула у берегов Эквадора во время наблюдения за китами.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Ecuavisa.

"Кит неожиданно вынырнул из воды и ударился о лодку", - говорится в публикации.

По информации издания, в результате инцидента все пассажиры упали в воду. Уточняется, что никто не пострадал.

Туристов спасли местные рыбаки, они приблизились к месту инцидента, чтобы извлечь пассажиров лодки из воды и доставить на берег, пишет Ecuavisa.