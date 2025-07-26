https://news.day.az/tourism/1770195.html В Эквадоре затонула лодка с туристами - ВИДЕО Лодка с туристами затонула у берегов Эквадора во время наблюдения за китами. Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Ecuavisa. "Кит неожиданно вынырнул из воды и ударился о лодку", - говорится в публикации. По информации издания, в результате инцидента все пассажиры упали в воду. Уточняется, что никто не пострадал.
В Эквадоре затонула лодка с туристами - ВИДЕО
Лодка с туристами затонула у берегов Эквадора во время наблюдения за китами.
Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Ecuavisa.
"Кит неожиданно вынырнул из воды и ударился о лодку", - говорится в публикации.
По информации издания, в результате инцидента все пассажиры упали в воду. Уточняется, что никто не пострадал.
Туристов спасли местные рыбаки, они приблизились к месту инцидента, чтобы извлечь пассажиров лодки из воды и доставить на берег, пишет Ecuavisa.
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