Трамп готов к диалогу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп открыт для взаимодействия с лидером КНДР Ким Чен Ыном для достижения "полной денуклеаризации" республики.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Yonhap News со ссылкой на представителя Белого дома.

"Трамп по-прежнему открыт для взаимодействия с северокорейским лидером Ким Чен Ыном для достижения "полной денуклеаризации" [КНДР]", - говорится в публикации.

По данным издания, в администрации президента Соединенных Штатов сохраняются ожидания, касающиеся попыток возобновить личную дипломатию с Ким Чен Ыном после трех личных встреч между лидерами государств - одной в 2018 году и двух в 2019 году.