https://news.day.az/world/1770207.html Трамп готов к диалогу с Ким Чен Ыном Президент США Дональд Трамп открыт для взаимодействия с лидером КНДР Ким Чен Ыном для достижения "полной денуклеаризации" республики. Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Yonhap News со ссылкой на представителя Белого дома.
Трамп готов к диалогу с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп открыт для взаимодействия с лидером КНДР Ким Чен Ыном для достижения "полной денуклеаризации" республики.
Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Yonhap News со ссылкой на представителя Белого дома.
"Трамп по-прежнему открыт для взаимодействия с северокорейским лидером Ким Чен Ыном для достижения "полной денуклеаризации" [КНДР]", - говорится в публикации.
По данным издания, в администрации президента Соединенных Штатов сохраняются ожидания, касающиеся попыток возобновить личную дипломатию с Ким Чен Ыном после трех личных встреч между лидерами государств - одной в 2018 году и двух в 2019 году.
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