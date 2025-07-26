Париж утопает в грязи

Когда-то - столица романтики, моды и утончённости. Сегодня - свалка под открытым небом.

Как передает Day.Az, видео, всплывшее в сети, показывает улицы Парижа, заваленные горами мусора, среди которых гуляют местные и туристы. Пакеты, объедки, картонные коробки - всё это вместо открыток с Эйфелевой башней.

Париж больше не благоухает парфюмом - теперь тут правят запахи гнили и отчаяния. Город, вдохновлявший поэтов и художников, всё чаще вызывает только один вопрос: куда катится столица Европы?

Пока чиновники обсуждают реформы, город превращается в декорации антиутопии. Пожалуй, теперь селфи на фоне мусорных улиц станет новым туристическим трендом.