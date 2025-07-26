https://news.day.az/world/1770189.html Париж утопает в грязи - ВИДЕО Когда-то - столица романтики, моды и утончённости. Сегодня - свалка под открытым небом. Как передает Day.Az, видео, всплывшее в сети, показывает улицы Парижа, заваленные горами мусора, среди которых гуляют местные и туристы. Пакеты, объедки, картонные коробки - всё это вместо открыток с Эйфелевой башней.
Париж утопает в грязи - ВИДЕО
Когда-то - столица романтики, моды и утончённости. Сегодня - свалка под открытым небом.
Как передает Day.Az, видео, всплывшее в сети, показывает улицы Парижа, заваленные горами мусора, среди которых гуляют местные и туристы. Пакеты, объедки, картонные коробки - всё это вместо открыток с Эйфелевой башней.
Париж больше не благоухает парфюмом - теперь тут правят запахи гнили и отчаяния. Город, вдохновлявший поэтов и художников, всё чаще вызывает только один вопрос: куда катится столица Европы?
Пока чиновники обсуждают реформы, город превращается в декорации антиутопии. Пожалуй, теперь селфи на фоне мусорных улиц станет новым туристическим трендом.
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