В Китае стартовали продажи человекоподобного робота

В Китае стартовали продажи человекоподобного робота андроида Unitree R1.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

С учётом цены и продемонстрированных на видео возможностей, данная модель потребительского робота может убить остальных "конкурентов", по крайней мере на текущей талии развития индустрии.

Представляем вашему вниманию данное видео: