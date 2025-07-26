https://news.day.az/world/1770158.html В Китае стартовали продажи человекоподобного робота - ВИДЕО В Китае стартовали продажи человекоподобного робота андроида Unitree R1. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. С учётом цены и продемонстрированных на видео возможностей, данная модель потребительского робота может убить остальных "конкурентов", по крайней мере на текущей талии развития индустрии.
В Китае стартовали продажи человекоподобного робота - ВИДЕО
В Китае стартовали продажи человекоподобного робота андроида Unitree R1.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
С учётом цены и продемонстрированных на видео возможностей, данная модель потребительского робота может убить остальных "конкурентов", по крайней мере на текущей талии развития индустрии.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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