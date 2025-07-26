Месси недоволен дисквалификацией за пропуск Матча звезд MLS

Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси недоволен дисквалификацией за пропуск Матча звезд Главной футбольной лиги (MLS).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил управляющий владелец "Интер Майами" Хорхе Мас, комментарий которого приводит журналист Том Богерт на своей странице в соцсети X.

25 июля стало известно, что Месси и испанский защитник "Интер Майами" Жорди Альба пропустят одну игру регулярного чемпионата MLS из-за неучастия в Матче звезд.

"Лионель Месси крайне расстроен, - сказал Мас. - Надеюсь, это не повлияет на долгосрочную перспективу. Повлияет ли это на отношение Месси к лиге и ее правилам? Без сомнения".