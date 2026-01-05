Венесуэла после Мадуро: как может отреагировать нефтяной рынок

После задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро одним из ключевых вопросов, волнующих инвесторов, стало то, как это событие может повлиять на цены на стратегические товары. В первую очередь речь идет о нефти, поскольку Венесуэла является страной с богатыми запасами и нефтедобывающим государством.

Как задержание Мадуро может отразиться на ценах на нефть?

Как сообщает Day.Az, по словам депутата Милли Меджлиса Вугара Байрамова, прогнозы относительно влияния событий в Венесуэле на цены на нефть рассматриваются по нескольким сценариям.

Депутат отметил, что, несмотря на различия в данных международных организаций о суточной добыче нефти в Венесуэле, все показатели свидетельствуют о том, что эта страна не занимает ключевых позиций на рынке.

"По данным Управления энергетической информации США (EIA), при суточной добыче 1,098 млн баррелей Венесуэла занимает 18-е место среди нефтедобывающих стран. EIA также сообщает, что 72 процента мировой нефтедобычи приходится на десять стран. Trading Economics приводит схожие, хотя и не идентичные данные: при суточной добыче 1,142 млн баррелей Венесуэла занимает 17-е место в списке", - отметил он.

Вугар Байрамов подчеркнул, что другой важный аспект заключается в том, что Венесуэла не входит в число двадцати крупнейших экспортеров нефти. По его словам, поставляя на мировой рынок 438 тыс. баррелей нефти в сутки, страна занимает 22-е место среди экспортеров.

"Низкие объемы нефтяного экспорта, разумеется, связаны с санкциями, введенными в отношении Венесуэлы. В 2024 году в стоимостном выражении 15,2 процента мирового экспорта нефти пришлось на Саудовскую Аравию. В первую пятерку также вошли Россия (9,7 процента), США (9,4 процента), Объединенные Арабские Эмираты (9,1 процента) и Канада (8,5 процента)", - отметил депутат.

При этом, по его словам, для инвесторов наиболее важным фактором является то, что Венесуэла занимает первое место в мире по объему нефтяных запасов. На ее долю приходится 18,2 процента разведанных мировых запасов нефти. Далее следуют Саудовская Аравия (16,2 процента), Канада (10,4 процента) и Иран (9,6 процента).

"Это означает, что возможная разработка нефтяных запасов Венесуэлы Соединенными Штатами в перспективе может привести к поступлению на рынок значительных объемов нефти и резкому росту предложения. А это не сулит ничего позитивного для цен. Для сравнения отметим, что после прихода американских инвестиций в нефтяной сектор Ирака страна резко увеличила добычу и в настоящее время формирует 8,0 процента мирового нефтяного экспорта в стоимостном выражении. Вместе с тем реализация сценария резкого увеличения предложения потребует времени, поскольку модернизация нефтяной инфраструктуры Венесуэлы требует не только финансовых ресурсов, но и значительных временных затрат. Это означает дополнительный временной лаг до выхода крупных объемов венесуэльской нефти на рынок", - пояснил он.

Другой возможный сценарий, по словам депутата, связан с риском хаоса в Венесуэле. В этом случае нефтяной рынок может отреагировать иначе. Однако даже при таком развитии событий резкого роста цен на нефть не ожидается. Он пояснил, что текущие объемы добычи и экспорта Венесуэлы не оказывают существенного влияния на рынок, и даже их сокращение не станет фактором значительного роста цен.

"Все это позволяет сделать вывод, что, даже если не в краткосрочной перспективе, то в среднесрочном периоде ощутимое снижение цен на нефть является неизбежным. Это, в свою очередь, еще больше повышает приоритет диверсификации экономики и замещения нефтяных доходов другими источниками", - резюмировал Вугар Байрамов.