В Китае запустили кампанию по контролю за интернет-новостями

В Китае усилили контроль в сфере интернет-новостей.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"С целью дальнейшего упорядочения распространения новостей в интернете, повышения влияния ведущих СМИ и формирования здорового интернет-пространства, управление по вопросам киберпространства Пекина с сегодняшнего дня запустило месячную специальную кампанию...", - говорится в сообщении.

Кампания направлена на пресечение и устранение "хаоса незаконной и неправомерной деятельности информационных служб в сфере интернет новостей".

Китайские власти запретят интервью, сбор, редактирование и публикацию новостей без лицензии. К последствиям (к каким не уточняется) также приведут чрезмерно преувеличенные заголовки, вырывание из контекста и монтаж информации из официальных источников.

Кроме того, будут отслеживаться аккаунты и сайты, которые используют фотографии ведущих СМИ для введения в заблуждение.