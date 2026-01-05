https://news.day.az/world/1807319.html Экс-посол Катара в Азербайджане получил назначение в Турцию Эмир Государства Катар шейх Тамим бин Хамад Аль Тани назначил Фейсала бин Абдуллу Аль-Ханзаба Чрезвычайным и Полномочным Послом Катара в Турции. Как передает Day.Az, решение вступает в силу со дня его издания и будет опубликовано в официальном вестнике.
