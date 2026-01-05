Экс-посол Катара в Азербайджане получил назначение в Турцию

Эмир Государства Катар шейх Тамим бин Хамад Аль Тани назначил Фейсала бин Абдуллу Аль-Ханзаба Чрезвычайным и Полномочным Послом Катара в Турции.

Как передает Day.Az, решение вступает в силу со дня его издания и будет опубликовано в официальном вестнике.

Аль-Ханзаб имеет богатый опыт в дипломатической сфере и занимал ряд должностей, в том числе пост специального посланника министра иностранных дел.

Напомним, что он также был послом Катара в Азербайджане.