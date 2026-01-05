https://news.day.az/sport/1807404.html Волейболист сборной Азербайджана продолжит свою карьеру в Катаре Волейболист сборной Азербайджана Андрей Мельников продолжит свою карьеру в Катаре. Как передает Day.Az, об этом сообщил АЗЕРТАДЖ сам спортсмен. Он сказал, что достиг договоренности с командой "Эр-Райян". Отметим, что последним клубом Андрея Мельникова был "Хиласедиджи".
