Волейболист сборной Азербайджана продолжит свою карьеру в Катаре

Волейболист сборной Азербайджана Андрей Мельников продолжит свою карьеру в Катаре. Как передает Day.Az, об этом сообщил АЗЕРТАДЖ сам спортсмен. Он сказал, что достиг договоренности с командой "Эр-Райян". Отметим, что последним клубом Андрея Мельникова был "Хиласедиджи".