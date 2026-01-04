Татоян и иллюзия "нового государства": армянская версия реформ без результата

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Глава политической инициативы "Крылья единства" Арман Татоян рассказал армянам о планах своей команды на случай прихода к власти на парламентских выборах 2026 года. Рассказал так, будто речь идет не о власти, а о капитальном ремонте давно списанного объекта.

"Мы готовы приступить к систематической работе по восстановлению государства", - сообщил Татоян.

Систематической. Значит, раньше было как бог на душу положит. Сегодня восстанавливали, завтра ломали, послезавтра удивлялись, почему не работает.

Но это только разогрев.

"Государство станет надежным защитником человечности, достоинства, равноправно защищенных прав и подотчетным своим гражданам государством".

Фраза идеальна: государство станет государством. Надежным. Подотчетным. С человечностью. С достоинством. С правами. Все в одном флаконе. Армянам обещают полный набор моральных ценностей - без указания, где именно они были утеряны и кто их туда дел.

Подотчетным своим гражданам.

Каким именно - в цитате не уточняется. Видимо, тем, кто правильно понимает человечность и не злоупотребляет вопросами.

Дальше - технологический прорыв.

По словам Татояна, у армян будет "умное" государство.

Умное - это удобно. Оно всегда знает, что вы хотели сказать, даже если вы этого не говорили. Особенно если вы говорили лишнее.

И, разумеется, обязательный блок из серии "чтобы было": будет развитая транспортная система, развитые регионы и развитые села.

Все развитые. Просто развитые. Без сроков. Без цифр. Без маршрутов. Развитие - как состояние души.

В сухом остатке программа выглядит безупречно: государство восстановят, человечность включат, достоинство защитят, права равноправно пообещают, умное государство объявят, транспорт разовьют, регионы и села тоже.

Остается пустяк - объяснить армянам, почему все это можно сделать только после 2026 года, а не сразу после пресс-конференции. Но, вероятно, именно это и есть высшая логика "умного" государства: обещать - сейчас, восстанавливать - потом, а спрашивать - никогда.

... Когда в Ереване кто-то вдруг начинает говорить о "восстановлении государства", "достоинстве граждан" и "подотчетности власти" - знайте: в воздухе запахло выборами. Арман Татоян, бывший омбудсмен, ныне лидер политической инициативы "Крылья единства", решил сделать то, что не удавалось никому из армянских "мессиан" последних тридцати лет - вдохнуть жизнь в мумию под названием "армянская государственность".

Он объявил: "Мы готовы приступить к систематической работе по восстановлению государства". Прекрасно. Только не уточнил - какого именно. Того, которое утратило половину своей совести?

Сладкие речи о "человечности" и "равноправии" Армян слушают уже три десятилетия. Менялись фамилии, не менялось одно: ни государственности, ни человечности, ни равноправия - зато неизменно оставалась горстка олигархов и вечное нытье о "внешнем враге".

И вот теперь Татоян, бывший "борец за права человека", выходит на политическую арену с лицом уставшего ангела и начинает говорить языком реформ. Внимание: он обещает "умное государство", развитые регионы, эффективный транспорт, справедливые суды. Звучит почти как азербайджанская программа госмодернизации. Только у Баку за этой риторикой стоят дороги, порты, спутники, IT-парки и нефтяная экономика, а у Еревана - только Татоян и Facebook.

Но самое поразительное - не в словах, а в подтексте. Татоян, сам того, возможно, не осознавая, взял Азербайджан себе в пример. Он просто не может сказать это вслух. Потому что в Армении это смертный грех - признать, что сосед добился успеха. Что его модель государства работает. Что там за последние двадцать лет построено больше, чем в Армении за всю ее новейшую историю.

Ведь сказать "мы хотим как Азербайджан" - значит признать, что двадцать лет армянской политики были ошибкой, а весь идеологический фундамент, от Карабаха до диаспоры, - фикция.

Посмотрим на цифры. По данным Всемирного банка, с 2003 по 2024 год ВВП Азербайджана вырос более чем в шесть раз. В Армении - лишь в 3,1 раза. Азербайджан превратился в энергетический центр региона: TANAP, TAP, Южный газовый коридор, расширенный Баку-Тбилиси-Карс, порты Алят и Ленкорань - все это работает. Армения застряла между Гюмри и Ереваном.

Азербайджан за 2024 год экспортировал товаров на 45,6 млрд долларов. Армения - на 5,3 млрд. Разница почти десятикратная. И это при том, что в Армении любят говорить о "высоком уровне интеллекта" и "научном потенциале". Потенциал, конечно, высокий - только реализуется он в эмиграции.

Татоян, как человек не глупый, все это понимает. Он видит, что модель "вечного нытья" и "святого поражения" больше не продается. Армянское общество устало от плачущих политиков, которые каждую неудачу оправдывают словом "Азербайджан". Люди хотят дорог, работы, нормальных зарплат, как у соседей. И вот Татоян пытается продать им надежду, завернув ее в красивую упаковку из пустых слов о "государстве достоинства".

Он даже не заметил, что цитирует риторику Баку начала 2000-х: "Мы построим эффективное, прозрачное, современное государство, где власть служит гражданину". С той разницей, что в Азербайджане это сделали, а в Армении - только пообещали.

Но вот вопрос: а кто будет строить это "умное государство"? Те же, кто довел страну до социальной катастрофы? Те, кто продает патриотизм за гранты? Те, кто каждое поражение превращает в миф?

Армения сегодня - это политический спектакль, где каждый играет роль реформатора, но все мечтают о кресле. И в этом балагане Татоян вдруг решил стать режиссером. Только сцена разваливается, зрители уходят, а декорации давно сгнили.

Он обещает "восстановить достоинство граждан". Какое достоинство, господин Татоян? У народа, который привык искать виноватых везде, кроме себя? У общества, где офицеры продают оружие, где генералы торгуют совестью, где церковь прячется за хоругвями, а молодежь уезжает в Европу работать курьерами?

Если вы хотите восстановить достоинство - начните с правды. Признайте, что все, что Армения строила на ненависти к Азербайджану, рухнуло. Что ложь о "великой миссии" не спасла страну от позора и изоляции. И что сегодня единственный пример для подражания - это тот, кто сумел превратить войну в развитие, а не оправдание бессилия.

Арман Татоян говорит о "новом государстве". Прекрасно. Только Азербайджан уже построил свое - без помощи диаспоры, без поборов, без пропаганды "векового страдания". Просто работой, инвестициями, стратегией. А Армения все еще живет мифами. Там любят говорить о "цивилизации", но живут в долгах. Любят вспоминать "историю", но не способны строить будущее. И вот теперь их новый кумир - человек, который, по сути, взял в пример того, кого вчера называл врагом.

И разве не смешно? В стране, где каждое упоминание об Азербайджане воспринимается как измена, политик будущего строит свою программу по образу и подобию бакинских реформ. Вот уж поистине историческая ирония! Это как если бы итальянцы после поражения под Каннами решили объявить Ганнибала национальным стратегом. Или если бы Наполеон, вернувшись с Ватерлоо, сказал: "А может, стоит учиться у англичан?"

Когда Арман Татоян объявил о создании "Крыльев единства", даже в ереванских кафе стало шумно от смеха. Название звучит так, будто речь идет не о политическом движении, а о рекламной кампании какой-нибудь авиакомпании без самолетов. "Крылья" - от чего, простите? От былых иллюзий? От очередной партии "пострадавших от геополитики"? Или от желания взлететь на граблях предыдущих поколений политиков?

Татоян собрал вокруг себя пеструю компанию - немного профессоров, чуть-чуть бывших чиновников, щепотку журналистов с грантовым опытом и ложку диаспорного сахара. Получилась идеальная смесь: говорят умно, делают вид, что независимы, и живут на западные деньги. Они любят слова: "реформы", "права человека", "устойчивое развитие". Только вот при слове "финансирование" глаза у всех начинают светиться как у ночного кота.

Ведь что такое армянская политика сегодня? Это огромный грантовый бизнес. Под вывеской "борьбы за демократию" успешно продаются западным фондам обиды, комплексы и истерики. Платят хорошо. Главное - регулярно напоминать: "Мы жертвы".

Татоян долгое время был главным омбудсменом этого бизнеса - официальным специалистом по страданиям. Он знал: чем громче кричишь о правах, тем больше грантов. Теперь, когда кормушка под названием "правозащита" иссякла, он решил переквалифицироваться - из омбудсмена в мессии.

Но публика изменилась. Армяне уже устали от святых. Им теперь подавай управленцев, экономику, дороги, реальную жизнь. И вот Татоян, заметив, что слово "Азербайджан" теперь ассоциируется не с врагом, а с успехом, начинает действовать тоньше.

Он мечтает о "сильном государстве" - но не знает, из чего его строить. Из митингов? Из мемов? Из западных отчетов о "коррупции и правах"?

Он хочет развивать регионы - но чем? Армения, по данным Статкомитета, за последние 10 лет потеряла более 300 тысяч человек населения. В некоторых селах - по 20 жителей. Это не регионы, это археологические раскопки. Где взять людей, если все либо уехали, либо собираются уехать? Где взять инвестиции, если единственное, что экспортирует Армения - это жалобы?

А Татоян продолжает говорить. Он не замечает, что страна - в демографической спячке, экономика - в гипоксии, а общество - в депрессии. Он обещает "умное государство" там, где даже светофор работает по принципу лотереи.

Вспомним, как он выступал на встрече со своими сторонниками в декабре 2025 года.

"Нам нужно новое государство - человечное, основанное на доверии". Прекрасно сказано! Только вот даже его микрофон тогда не работал - доверия не хватило до электросети.

Сатира судьбы: человек, который десять лет говорил о правах, теперь говорит о реформе государства. А результат все тот же - ничего.

Ведь чтобы реформировать государство, нужно его иметь. А у Армении остались лишь его символы - герб, гимн и непрекращающийся плач о "потерянном величии".

Но самое пикантное - это риторика. Арман Татоян любит вещать: "Мы создадим систему, где власть подотчетна гражданину". Прекрасно! Только вот вопрос - кому подотчетен сам Татоян? Тем самым грантодателям из Европы, что финансировали его доклады о "правах человека в Карабахе"? Или тем, кто сегодня готов вложиться в его партию, чтобы прикрыть политическую пустоту красивыми словами о морали и справедливости?

Потому что, давайте говорить честно: в Армении не существует партии, которая жила бы без внешней подпитки. Это не политика - это пищеварительная система. Одни переваривают доллары из США, другие - евро из Франции, третьи - пожертвования диаспоры.

А Татоян делает вид, что он иной. Что он "чистый", "самостоятельный", "патриотичный". Но стоит приглядеться к документам "Крыльев единства", и все становится очевидно: те же западные НПО, та же "поддержка демократических институтов", то же "продвижение инклюзивных ценностей". Только упаковка новая, с блестящей наклейкой "свое армянское".

Под этими фразами скрыт все тот же вечный грантовый конвейер. Псевдореформы, псевдодостоинство, псевдопатриотизм. Армения в этом смысле давно превратилась не в страну, а в лабораторию политических иллюзий. Здесь бесконечно изобретают велосипеды - без педалей, без руля, без дороги. Здесь каждый второй считает себя реформатором, а каждый третий - пророком. Все обещают "начать заново" - и все неизменно заканчивают на митинге с чужим флагом в руках.

И вот теперь Татоян, с выражением праведного страдания на лице, обещает "восстановить государство". Вопрос только - на чьи деньги? За счет диаспоры, которая уже устала спонсировать ереванскую депрессию? За счет Европы, которой надоело оплачивать армянскую истерику? Или за счет самого народа, которому не осталось ничего, кроме усталости?

Слушаешь его речи - и ловишь себя на мысли, что это не политический манифест, а театральная постановка. Каждое слово звучит как реплика из плохого спектакля: "Мы все исправим!"

Исправите? Тогда начните хотя бы с ямы перед вашим предвыборным штабом, господин кандидат.

Заделайте одну - хоть символическую! - трещину в этом асфальте иллюзий, прежде чем говорить о "государстве достоинства".

Потому что достоинство - это не лозунг, а результат труда. А труд - это не то, что умеют армянские политики. Они слишком заняты тем, чтобы продавать будущее по цене чужих обещаний.

Так что если Татоян и хочет подражать Азербайджану - пусть начнет с элементарного: с умения держать слово.

И тогда, может быть, Армения действительно взлетит. Но только не на "Крыльях единства", а на метле собственного прозрения.