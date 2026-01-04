В Швейцарии опознали более половины жертв пожара в баре

Швейцарские правоохранители опознали более половины жертв пожара в Кран-Монтана. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, установлены личности 24 из 40 жертв трагедии. Большинство из них - в возрасте от 14 до 18 лет, отметили в ведомстве.

"Среди них - четыре швейцарки, шесть швейцарцев, двое итальянцев, юноша с двойным гражданством Италии и ОАЭ, румын, француз и турок", - сказано в пресс-релизе.

Ранее 9 января в Швейцарии объявили Национальным днем траура.