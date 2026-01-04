https://news.day.az/society/1807240.html

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК - ФОТО

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на дорогах Баку. Как передает Day.Az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта: 1.