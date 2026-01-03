Азербайджан углубляет сотрудничество с АБР в сфере зеленых проектов

Автор: Назрин Абдул, Azernews

Более двух десятилетий Азиатский банк развития (АБР) остается одним из ключевых партнеров Азербайджана в сфере развития, поддерживая переход страны от ресурсозависимой модели экономики к более диверсифицированной, устойчивой и сбалансированной траектории роста. С момента вступления Азербайджана в АБР в 1999 году банк направил 5,5 млрд долларов в рамках 145 кредитов, грантов и проектов технической помощи, профинансировав развитие критически важной инфраструктуры и институциональные реформы в сферах транспорта, энергетики, водоснабжения и санитарии, финансов, образования и здравоохранения.

Это долгосрочное сотрудничество отражает не только финансовое взаимодействие. Оно подчеркивает стратегическое восприятие Азербайджана АБР как узлового элемента региональной связанности, соединяющего Центральную Азию, Южный Кавказ и Европу, роль которого становится все более значимой на фоне трансформации глобальных энергетических рынков и ускоряющегося зеленого перехода. В последние годы взаимодействие между Азербайджаном и АБР все больше сосредоточено на зеленых инвестициях и климатической инфраструктуре, что соответствует как национальным приоритетам развития страны, так и климатической повестке самого банка.

Флагманской инициативой в этом направлении является Каспийский зеленый энергетический коридор, для которого АБР предоставляет 1,2 млн долларов технической помощи. В апреле этого года АБР, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и министерства энергетики Азербайджана, Казахстана и Узбекистана подписали меморандум о взаимопонимании по поддержке технико-экономического обоснования проекта.

Проект коридора нацелен на создание устойчивого энергетического моста между Азией и Европой, связывающего значительный потенциал возобновляемых источников энергии Центральной Азии и Каспийского бассейна с центрами спроса в регионе Черного моря и за его пределами. На следующем этапе АБР рассматривает возможность финансирования ключевых инфраструктурных компонентов, включая модернизацию линий электропередачи, системы накопления энергии и механизмы трансграничной торговли электроэнергией. С аналитической точки зрения проект отражает переход от разрозненных национальных энергетических стратегий к формированию регионального рынка зеленой электроэнергии, в рамках которого географическое положение Азербайджана и существующая инфраструктура создают ему конкурентное преимущество.

Меморандум, подписанный тремя странами, формирует высокоуровневую основу сотрудничества, прежде всего в части развития институциональной и правовой архитектуры, необходимой для трансграничной торговли электроэнергией. Это имеет принципиальное значение, поскольку фрагментированное регулирование остается одним из главных барьеров на пути региональной энергетической интеграции. Аналитики АБР рассматривают Каспийский зеленый энергетический коридор как катализатор углубления сотрудничества в рамках программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества, позиционируя Азербайджан не только как производителя энергии, но и как регионального посредника в потоках зеленой электроэнергии.

Помимо коридора, АБР также поддерживает Азербайджан через финансирование прибрежной инфраструктуры и проектов по интеграции возобновляемых источников энергии, что дополнительно укрепляет способность страны принимать и передавать зеленую энергию. Эти инвестиции одновременно способствуют диверсификации энергетики, смягчению климатических рисков и повышению долгосрочной экономической устойчивости.

На стратегическом уровне сотрудничество определяется Стратегией партнерства со страной, которая устанавливает приоритеты на многолетний период. Новая стратегия на 2025-2029 годы делает акцент на развитии ненефтяного сектора, климатической устойчивости, зеленой и цифровой трансформации, росте частного сектора и региональной связанности.

Такой фокус отражает более широкое аналитическое понимание того, что устойчивый рост Азербайджана зависит не только от инфраструктурных инвестиций, но и от институционального потенциала, участия частного сектора и развития человеческого капитала. Интеграция климатической повестки в экономическое планирование призвана обеспечить, чтобы зеленые инвестиции приносили как экологическую, так и социально-экономическую отдачу.

"Азиатский банк развития продолжит поддерживать зеленый переход Азербайджана в течение следующих пяти лет", - заявила директор представительства АБР в Азербайджане Суния Дуррани-Джамал. Подводя итоги последних достижений, она отметила, что стратегия партнерства, утвержденная Советом директоров банка в июле, была разработана в тесной координации с министерствами, ведомствами и частным сектором Азербайджана.

"Эта стратегия определяет, каким образом мы поддерживаем страну в достижении ее целей, одновременно содействуя развитию на национальном и региональном уровнях", - подчеркнула она. По ее словам, АБР сосредоточится на ускорении создания добавленной стоимости, укреплении экономической устойчивости, развитии институционального потенциала и расширении возможностей занятости. Она также отметила, что визиты высшего руководства АБР в 2025 году усилили институциональное взаимодействие и придали дополнительный импульс проектной деятельности.

Визит президента АБР Масато Канды в Баку в ноябре, добавила она, подтвердил приверженность банка сотрудничеству с Азербайджаном в ключевой момент, когда страна позиционирует себя для получения потенциальных дивидендов мира и расширения своей региональной роли.

В перспективе АБР готовится к крупным инвестициям в железнодорожную инфраструктуру, Бакинский метрополитен, водное хозяйство, а также к расширению поддержки малого и среднего бизнеса, параллельно изучая новые возможности для продвижения зеленого, инклюзивного и связанного Азербайджана.

С аналитической точки зрения сотрудничество Азербайджана и АБР вступает в новую фазу, в которой сходятся зеленая энергетика, региональная интеграция и участие частного сектора. Успех таких инициатив, как Каспийский зеленый энергетический коридор, будет зависеть от устойчивой политической приверженности, согласованности регулирования и мобилизации смешанного финансирования. При совпадении этих факторов Азербайджан может утвердиться не только как получатель зеленых инвестиций, но и как региональный драйвер энергетического перехода в Евразии.