"Новогодний забег с елками" состоялся в России

Необычный спортивный праздник - "Новогодний забег с елками" - состоялся 2 января в подмосковном Долгопрудном, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Участникам мероприятия, которое прошло в Центральном парке Победы и парке "Аттра Лэнд", необходимо было преодолеть дистанцию в один километр, держа в руках новогоднюю елку.

"Мы спортивная семья, у нас еще двое детей сидят дома, ожидают... мы хотим просто уже сбросить лишнее, поучаствовать в этом прекрасном забеге, потому что свежий мороз, погодка хорошая, парк рядом", - рассказал один из участников забега Петр Нестеров.

Забег был открыт для всех желающих, включая маломобильных граждан.

Все финишировавшие получили памятные сертификаты, а обладатель самого креативного костюма был награжден гигантской шоколадной медалью.