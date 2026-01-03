Морозная погода приведет к обледенению дорог

На дорогах Азербайджана ожидается гололед.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в ночь и утро 4 января на некоторых горных и предгорных участках дороги могут покрыться льдом из-за морозной погоды.

Отметим, что ранее ведомство сообщило, что 4 января температура воздуха в регионах страны ночью составит −0...−5 °C, днём +6...+11 °C; в горных районах ночью −10...−15 °C, в высокогорьях −15...−20 °C, днем 0...−5 °C.

