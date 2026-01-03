В Азербайджане обновили состав комиссии по проверке знаний в сфере электробезопасности

В Азербайджане внесены изменения в "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок", утвержденные решением коллегии министерства энергетики от 29 мая 2024 года.

Как передает Day.Az, соответствующее решение по этому вопросу подписал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Согласно решению, уточнен состав комиссии, созданной с целью проверки знаний лиц, допущенных к проведению испытаний электрооборудования.

В состав комиссии, сформированной в соответствии с "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок", войдут специалисты с квалификацией не ниже V группы в области электробезопасности для электроустановок с напряжением более 1000 В и не ниже IV группы для электроустановок с напряжением до 1000 В.

Ранее предполагалось привлекать специалистов с квалификацией ниже V группы в области электробезопасности для электроустановок с напряжением до 1000 В и ниже IV группы для электроустановок с напряжением до 1000 В.