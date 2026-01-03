Опубликована фотография, на которой запечатлено задержание Мадуро

Опубликована фотография, на которой запечатлено задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими военными.

Как передает Day.Az, в социальных сетях распространилось фото Мадуро, захваченного спецназом США.

В настоящее время сложно сказать, насколько достоверным является этот снимок.

Также утверждается, что Мадуро в настоящее время находится под контролем США и будет передан суду по уголовным обвинениям.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Президент Николас Мадуро был захвачен и вывезен из Венесуэлы.