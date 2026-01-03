https://news.day.az/world/1807072.html Опубликована фотография, на которой запечатлено задержание Мадуро Опубликована фотография, на которой запечатлено задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими военными. Как передает Day.Az, в социальных сетях распространилось фото Мадуро, захваченного спецназом США. В настоящее время сложно сказать, насколько достоверным является этот снимок.
