США сняли ограничения на полеты над Карибским морем

США отменили ограничения на использование воздушного пространства над Карибским регионом.

Как передает Day.Az, об этом министр транспорта США Шон Даффи сообщил в социальной сети X.

 

Согласно информации, ограничения на полеты американских авиакомпаний в воздушном пространстве Карибского моря при рейсах в Венесуэлу полностью сняты.