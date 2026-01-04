https://news.day.az/world/1807188.html

США сняли ограничения на полеты над Карибским морем

США отменили ограничения на использование воздушного пространства над Карибским регионом. Как передает Day.Az, об этом министр транспорта США Шон Даффи сообщил в социальной сети X. Согласно информации, ограничения на полеты американских авиакомпаний в воздушном пространстве Карибского моря при рейсах в Венесуэлу полностью сняты.