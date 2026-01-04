Азербайджан впервые в своей истории примет турнир под эгидой международной федерации World Aquatics. Баку станет стартовой точкой Кубка мира по плаванию 2026 года в рамках тура Silk Road Tour.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщил представитель World Aquatics Торин Коос.

По его словам, после рекордного по показателям Кубка мира 2025 года в Северной Америке тур вновь смещается на восток, в сторону Азии, и станет важным этапом подготовки к чемпионату мира по плаванию на короткой воде (25 м), 18-й выпуск которого пройдет в Пекине. В рамках тура спортсмены будут бороться за личные и мировые рекорды, бонусы triple crown, а также за титулы лучших пловцов Кубка мира 2026 года среди мужчин и женщин.

Отмечается, что Баку выбран не только в качестве стартового пункта тура, но и станет первым городом в Азербайджане, принимающим официальное соревнование World Aquatics. При этом Бакинский Дворец водных видов спорта уже имеет богатый опыт проведения крупных международных турниров, ранее принимая Европейские игры 2015 года, Игры исламской солидарности 2017 года и Европейский юношеский летний олимпийский фестиваль 2019 года.

Президент Федерации плавания Азербайджана Заур Алиев назвал выбор Баку важным событием для страны. "Выбор Баку в качестве стартовой точки Кубка мира по плаванию 2026 года является знаковым этапом для развития водных видов спорта в Азербайджане. Дворец водных видов спорта на протяжении последнего десятилетия принимал ряд крупных международных соревнований, а первое проведение турнира World Aquatics выводит наши амбиции на новый уровень. Мы с нетерпением ждем сильнейших пловцов мира в Азербайджане, стремимся вдохновить молодое поколение спортсменов и укрепить партнерство с World Aquatics, - отметил он.