Азербайджан и США обсудили развитие сотрудничества в оборонной сфере
4 января министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с членом Комитета Сената США по вооруженным силам Марквейном Маллином и другими членами Палаты представителей, находящимися с визитом в нашей стране.
Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало Министерство обороны.
На встрече, состоявшейся в Министерстве обороны, генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворение нынешним состоянием азербайджано-американских отношений, подчеркнув, что они имеют особое значение для наших стран.
В свою очередь Маллин отметил, что взаимные визиты и встречи, проводимые в различных форматах, эффективно способствуют расширению двусторонних связей.
В ходе встречи были обсуждены текущее состояние сотрудничества между Азербайджаном и США в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, новые возможности и перспективы его развития, а также состоялся широкий обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.
