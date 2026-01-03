Появилась демонстрация функции антишпионского экрана нового смартфона Samsung
Samsung оснастит флагманский смартфон Galaxy S26 Ultra функцией Privacy Display, предназначенной для защиты конфиденциальной информации от посторонних взглядов. Подтверждение существования этой технологии были обнаружены в прошивке One UI 8.5, сообщает SammyGuru, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как ранее сообщало издание Android Authority, в тестовых версиях оболочки Samsung уже некоторое время присутствует код, связанный с Privacy Display. Позднее в интерфейсе был найден соответствующий переключатель. Теперь же еще одним подтверждением стала обновленная версия фирменного приложения Samsung Tips, предназначенного для демонстрации новых возможностей устройств.
В скрытом разделе приложения содержатся описание и анимация работы Privacy Display. Согласно представленным материалам, функция появится в настройках дисплея и получит отдельный переключатель в панели быстрых настроек. Кроме того, система сможет активировать режим автоматически - в зависимости от запущенного приложения или входящего уведомления.
Принцип работы Privacy Display заключается в динамическом затемнении экрана при отклонении угла обзора. Под прямым углом изображение остается четким, однако при просмотре сбоку, сверху или снизу яркость заметно снижается. Это затрудняет считывание информации посторонними и повышает уровень защиты при работе с банковскими приложениями или документами. Таким образом, нововведение будет работать как "антишпионское стекло", но без сторонних аксессуаров.
Совокупность утечек и обнаруженных элементов интерфейса указывает на то, что Privacy Display дебютирует именно в Galaxy S26 Ultra и станет одной из ключевых особенностей следующего флагмана Samsung. Презентация смартфонов серии Galaxy S26 ожидается в первом квартале 2026 года.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре