Венесуэла не будет колонией и защитит свои ресурсы

Венесуэла не станет колонией какой-либо страны, а ее природные ресурсы принадлежат народу.

Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, об этом заявила вице-президент страны Делси Родригес.

Она подчеркнула, что руководство Венесуэлы намерено защищать национальные ресурсы, комментируя заявления президента США Дональда Трампа о возможном доступе к венесуэльской нефти.

Делси Родригес также заявила, что единственным законным президентом Венесуэлы является Николас Мадуро.

"США совершили акт агрессии под надуманными предлогами и мы призваем Вашингтон немедленно освободить Мадуро с супругой", - сказала она.

Напомним, что ранее сегодня на пресс-конференции Дональд Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока не удастся организовать безопасный, правильный и взвешенный переход власти.