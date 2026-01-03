https://news.day.az/world/1806936.html В США разбился вертолет - ВИДЕО Частный вертолет разбился в горах возле американского города Финикс (штат Аризона). Об этом сообщает телеканал ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По его информации, инцидент случился примерно в 11:00 по местному времени (22:00 по бакинскому времени). На борту было четыре человека, информации об их состоянии пока нет.
