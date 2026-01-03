Министерство обороны Венесуэлы обратилось к народу

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес призвал граждан не поддаваться панике и не допускать анархии на фоне атак США.

Как передает Day.Az, об этом министр заявил в своем видеообращении.

Ранее Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские войска нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он также заявил, что лидер страны Николас Мадуро и его жена Сесиль Флорес были задержаны в Венесуэле и вывезены из страны.