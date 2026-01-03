https://news.day.az/world/1807061.html Министерство обороны Венесуэлы обратилось к народу Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес призвал граждан не поддаваться панике и не допускать анархии на фоне атак США. Как передает Day.Az, об этом министр заявил в своем видеообращении. Ранее Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские войска нанесли удар по Венесуэле 3 января.
