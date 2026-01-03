«Турецкие авиалинии» отменили рейсы в Венесуэлу

Авиакомпания Turkish Airlines отменила рейсы в Каракас на фоне атаки США на Венесуэлу. Об этом сообщает портал Airpohaber, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В связи с текущей ситуацией Turkish Airlines также отменили свои рейсы в Каракас", - сказано в сообщении.

3 января агентство Associated Press сообщило, что в Каракасе произошло по меньшей мере семь взрывов, над городом пролетело несколько самолетов.

Ранее авиавласти США запретили полеты над Венесуэлой.