В Баку и регионах ожидается мороз

На 4 января Национальная служба гидрометеорологии прогнозирует переменную облачность в Баку и на Абшеронском полуострове.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ведомство, осадков ожидается мало, временами прояснения. Умеренный юго-западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха в столице ночью составит +0...+2 °C, днём - +6...+9 °C. Атмосферное давление повысится до 770 мм рт. ст., относительная влажность - 65-70 % ночью и 50-60 % днём.

В остальных районах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков, местами ожидается туман. Умеренный западный ветер местами будет усиливаться.

Температура ночью составит −0...−5 °C, днём +6...+11 °C; в горных районах ночью −10...−15 °C, в высокогорьях −15...−20 °C, днём 0...−5 °C.

В некоторых горных и предгорных районах ночью и утром дороги могут покрыться льдом, предупреждают синоптики.

