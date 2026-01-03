ASUS повышает цены на свою продукцию

Компания ASUS уведомила партнеров о предстоящем повышении цен на свою продукцию, которое вступит в силу с 5 января. В корпорации объясняют решение ростом стоимости оперативной памяти и сохраняющимся дефицитом на мировом рынке, сообщает Kotaku, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ASUS подчеркивают, что корректировка цен необходима для поддержания стабильных поставок, сохранения качества устройств и уровня сервисного обслуживания. Подорожание затронет продукцию, напрямую зависящую от стоимости памяти и накопителей, включая ноутбуки, настольные ПК, а также отдельные комплектующие.

Отдельного внимания заслуживает время объявления о повышении цен - оно приходится накануне выставки CES 2026, в рамках которой ASUS традиционно представит свои новинки. На фоне уже сложившегося высокого ценового уровня это может привести к пересмотру ожиданий рынка в отношении стоимости следующего поколения устройств компании.