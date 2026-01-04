Назначен новый главный тренер "Араз-Нахчывана"

Футбольный клуб "Араз-Нахчыван" объявил о назначении нового главного тренера.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу клуба, с украинским специалистом Андреем Демченко подписан контракт по схеме 5 месяцев + 1 год. 50-летний тренер приступит к работе в ближайшее время.

Демченко начал тренерскую карьеру в 2011 году. В Украине он работал с клубами "Имекс", "Металлург" (Запорожье), "Верес", "Львов", "Металлист 1925" и "Буковина". Также специалист возглавлял узбекский "Обод", а в Грузии тренировал "Дилу" и "Динамо" (Батуми). До приезда в Баку Демченко занимал пост главного тренера казахстанского "Жениса". Информация о его помощниках будет сообщена дополнительно.

Отметим, что после матча со "Шамахы" 21 декабря команда ушла на паузу и возобновит тренировки 5 января. Зимний сбор "Араз-Нахчыван" проведет в Баку, где планируется проведение трех контрольных матчей. 9 января команда сыграет с дублирующим составом клуба, 14 января соперником станет "Габала", а имя оппонента на матч 18 января будет объявлено позднее.