Автомобиль загорелся в центре Москвы - ВИДЕО
Автомобиль загорелся в центре Москвы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Телеграм-канал SHOT, Nissan за считанные секунды вспыхнул на Тверской улице. На месте работают оперативные службы. Пожар уже потушен. Причины произошедшего уточняются.
Предварительно, никто не пострадал.
