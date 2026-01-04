Автомобиль загорелся в центре Москвы

Автомобиль загорелся в центре Москвы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Телеграм-канал SHOT, Nissan за считанные секунды вспыхнул на Тверской улице. На месте работают оперативные службы. Пожар уже потушен. Причины произошедшего уточняются.

Предварительно, никто не пострадал.