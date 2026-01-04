https://news.day.az/world/1807265.html

Автомобиль загорелся в центре Москвы - ВИДЕО

Автомобиль загорелся в центре Москвы. Как передает Day.Az со ссылкой на Телеграм-канал SHOT, Nissan за считанные секунды вспыхнул на Тверской улице. На месте работают оперативные службы. Пожар уже потушен. Причины произошедшего уточняются. Предварительно, никто не пострадал.