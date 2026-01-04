Операции по картам MasterCard в Азербайджане выросли

По состоянию на конец ноября 2025 года через карты MasterCard, выпущенные резидентными финансовыми институтами Азербайджана, включая карты статистических единиц, было проведено 70,7 миллиона операций на общую сумму 4,5 млрд манатов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центральном банке Азербайджана.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество операций увеличилось на 5,1 млн (13%), тогда как объем снизился на 93 тыс. манатов (0,02%).

В то же время операции с картами MasterCard, выпущенными нерезидентными финансовыми институтами, составили 509 тыс., а их общий объем - 50,7 млн манатов.

Отметим, что под операциями с резидентными картами понимаются транзакции по картам, выданным банками и финансовыми организациями, действующими в Азербайджане, а операции с нерезидентными картами - это транзакции, совершенные на территории страны с использованием карт иностранных банков.