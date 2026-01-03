https://news.day.az/world/1807004.html Президент Венесуэлы объявил чрезвычайное положение Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении в стране чрезвычайного положения. Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство иностранных дел страны. Ранее мы сообщали, что в столице Венесуэлы, Каракасе, прогремело, как минимум, семь взрывов.
