Президент Венесуэлы объявил чрезвычайное положение

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении в стране чрезвычайного положения.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство иностранных дел страны.

Ранее мы сообщали, что в столице Венесуэлы, Каракасе, прогремело, как минимум, семь взрывов.