В Венесуэле обратились к США с требованием по Мадуро Генпрокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб призвал США подтвердить, что президент страны Николас Мадуро и его жена живы. Об этом сообщает VTV Canal8, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Он также возложил ответственность на США за все, что может произойти с венесуэльским лидером и его супругой.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны. Он подчеркнул, что США нанесли успешный удар по Венесуэле, операция была проведена совместно с американскими правоохранительными органами.
